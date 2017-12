Au-delà des emplois, c’est une nouvelle fois la jeunesse qui est directement amputée et autant dire que le signal est extrêmement négatif estime la Fédération des fonctionnaires. « On parle beaucoup de la jeunesse aujourd’hui et la laisser à l’abandon ainsi sur le domaine musical, c’est inadmissible ». Le manque de discussions est également pointé du doigt. La structure s’est vue signifier cette décision « au détour d’un conseil d’administration » et aucune rencontre n’a eu lieu sur le sujet. Il semble par ailleurs qu’il y ait un problème de responsabilité : la province Nord estime qu’il revient à la Nouvelle-Calédonie de prendre en charge les délocalisations de son établissement public.

Cette baisse des subventions signera tout simplement la fin de l’enseignement de la musique et de la danse par le Conservatoire et ses intervenants dans le Nord et les Îles. Pour la Fédération des fonctionnaires, l’AFMI ou le conservatoire ce désengagement total de certaines collectivités est intolérable. « On ne peut pas abbattre à zéro % une subvention publique, où il y a des emplois. Beaucoup de méthodes peuvent etre envisagées mais pas celle là » nous dit le directeur du conservatoire, Jean-Pierre Cabée.

Dans ce contexte, les conséquences sont énormes pour les emplois. 15 serait menacés au sein de l’établissement et 53 à l’Afmi, l’Association de formation des musiciens intervenants, sous contrat avec le Conservatoire et développée pour assurer ses missions dans le Nord, l’intérieur et les Îles dans le cadre du rééquilibrage. « À la veille des fêtes, ce sont 68 familles qui pourraient se voir signifier la fin de leur emploi », rage David Meyer, à la tête de la Fédération des fonctionnaires, qui ajoute que ces personnes, dont certains ont « quinze ans d’ancienneté » jouissent de « possibilités de reconversion extrêmement limitées ».

Pour David Meyer, tout le monde doit prendre ses responsabilités et il aurait peut-être fallu penser les choses en amont. Il pointe également des choix discutables : « Les Francofolies, qui sont un très bel événement, ont reçu d’importantes subventions. Ces subventions auraient pu permettre de garder tous ces emplois. En gros, on sacrifie l’enseignement musical d’une année pour un événement de deux ou trois jours. »

La grève est illimitée et les représentants réclament l’ouverture de négociations et un engagement fort des politiques. « Les paroles ne valent pas actes et c’est un engagement écrit que nous attendons désormais pour la suite » confirme Alain Guarese, le directeur de l’AFMI. Un nouveau conseil d’administration est prévu dans les prochains jours. Les employés à Nouméa et dans les différentes antennes, avec le soutien des parents d’élèves, ont exprimé leurs inquiétudes et leur mécontentement en ne tenant pas les auditions et examens.

Le gouvernement a fait savoir qu’il était « très attentif » à la situation et que d’autres réunions sur le sujet avec les présidents des executifs du gouvernement et des provinces étaient déjà programmées. Une réunion avec le secrétaire général mardi n’a pas donné davantage de réponses aux inquiétudes des uns et des autres.

C.M.

©AFMI/Olivia Wamytan et DNC/C.M.