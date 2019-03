Le rapport de gestion 2018 de la Régie locale des tabacs fait état d’une diminution de 14 % des ventes sur un an dans la continuité de la tendance engagée en 2014. Le gouvernement se réjouit de voir que « les augmentations de prix successives décidées depuis 2009 ont eu un impact significatif sur la consommation ». Le paquet de 35 g de tabac à rouler est passé de 550 à 2 210 francs en dix ans, le paquet de 25 cigarettes de 725 à 1 950 francs. La mise en œuvre de la TGC à taux plein a entraîné une nouvelle augmentation des prix de 21 %. En 2018, la vente de tabac a tout de même généré un chiffre d’affaires de plus de 15 milliards de francs dont près de 8 affectés au budget de la Nouvelle-Calédonie et 7,1 à l’Agence sanitaire et sociale.