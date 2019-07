Le Conseil des Jeux a d’ailleurs profité de l’occasion pour prendre d’autres décisions et notamment celle d’élargir la liste des membres. L’Australie et la Nouvelle-Zélande, longtemps tenues à l’écart, sont désormais membres associés. L’idée était de permettre aux pays insulaires de ne pas se faire écraser par ces deux géants du Pacifique qui le sont sur le plan économique, mais également sportif. Les moyens alloués au sport de haut niveau étant sans commune mesure avec ce qui peut être investi par les petites nations du Pacifique. L’Australie et la Nouvelle-Zélande étaient auparavant présentes en tant qu’invitées et ne pouvaient présenter que des délégations restreintes. Pour éviter la mainmise de ces deux pays, ces derniers ne peuvent toujours pas demander à organiser les Jeux et n’ont pas non plus le choix des disciplines auxquelles ils pourront participer.

Six candidats pour les Jeux de 2027

Le Conseil s’est également penché sur les Jeux à venir. La prochaine édition se tiendra aux Salomon, en 2023. Pour les suivants, aucune décision n’a été prise, mais pas moins de six pays sont sur la liste des candidats. On retrouve Fidji, Guam, la Polynésie française, les Samoa américaines, Tonga et le Vanuatu. En attendant cette grand-messe, les Mini-Jeux se tiendront aux Mariannes du Nord en 2021, puis à Palau en 2025.

Enfin, une convention a été signée entre les membres francophones du Conseil des Jeux. Elle vise à favoriser les échanges entre ces territoires, notamment en termes d’entraîneurs ou de mise à disposition d’équipements. Il s’agit de permettre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le Vanuatu ainsi qu’à Wallis- et-Futuna de bénéficier des forces des autres et notamment des sportifs de très haut niveau afin d’améliorer le niveau général des athlètes.