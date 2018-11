Presse anglophone

Dans la région, les différents supports ont aussi bien relayé l’événement, le compte rendu des résultats, les problèmes de sécurité après le vote. « La Calédonie vote non au Frexit », écrit le New Zeland Herald. En Australie, The Herald Sun rappelle les enjeux qui se jouent dans la région, géostratégiques en particulier, face à la montée de la Chine, sur lesquels avait insisté le président Macron lors de sa visite sur le territoire.

Côté britannique, le Financial Times a fait écho de la satisfaction du milieu des affaires, au sujet du choix de ce territoire qui renferme 25 % des réserves mondiales de nickel et permet à la France d’asseoir la deuxième plus grande zone économique du monde.

Plus largement on a trouvé des articles en anglais sur la Nouvelle-Calédonie dans The Times, CNN,The Economist, The Washington Post, Euro News,Aljazeera, The Wall Street Journal, Fox News, The Malaysian Insight…

Contrairement aux médias francophones, les anglophones vont généralement droit au but et se contentent de titrer sur fait que la Nouvelle- Calédonie a dit « non » à l’indépendance de la France, voire « oui » à Emmanuel Macron.

C.M.