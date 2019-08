Le président de la Foire, Andrew Bone, a tenu, avec son bureau, à développer cette année les animations pour « mettre l’accent sur le côté fun et festif propre aux foires ». Il y aura donc, entre autres nouveautés, un espace « challenge » avec trois jeux, une épreuve de force, une épreuve de monter à l’échelle (instable) et le « Cool à pic » qui permet, si l’on atteint sa cible, de faire tomber les gens dans un grand bac d’eau. On trouvera aussi une mini-ferme à visée pédagogique qui devrait beaucoup plaire aux enfants, le retour des Miss après une année d’absence, et la pose de la première pierre du nouveau restaurant attendu depuis cinq ans. Il sera installé l’année prochaine près des tribunes (qui doivent aussi être refaites). L’ancien restaurant sera transformé en hall d’exposition.

Avec un (très) long week-end en perspective, la 42e Foire de Bourail s’annonce des plus joviale. Elle sera, durant trois jours, comme chaque année, le point de rencontre entre le monde rural et le reste de la Nouvelle- Calédonie. 700 à 800 exposants seront du rendez-vous, ainsi que 40 à 50 bénévoles. Malgré le contexte économique contraint, le monde de l’agriculture reste dynamique et aura à cœur de le démontrer lors de l’évènement. L’artisanat local, porté lui aussi par des femmes et des hommes passionnés, ne sera pas en reste. Pour la deuxième fois, la marque « Ardici », qui valorise les productions authentiques du terroir, sera présente. La foire est l’occasion de mettre en lumière tous ces métiers porteurs de l’économie calédonienne.

Le vendredi sera réservé aux professionnels (mais ouvert à tous). C’est ce qu’on appelle communément la journée des éleveurs. On y trouve le plus grand rassemblement des races locales du Caillou. Les concours agricoles présenteront les plus beaux animaux, chevaux, génisses, taureaux, porcs, moutons, chèvres, chiens et volailles.

Il y aura aussi des enchères de carcasses et des affaires à réaliser pour les acheteurs de matériel agricole. Un espace professionnel dédié sera ouvert au Pavillon de l’agriculture. Différents organismes présenteront leurs actions et leurs missions. Les personnes recherchant du travail pourront participer à une séance de « job dating » entre 15 heures et 16 h 30. Il y aura par ailleurs des essais de tirs de tracteurs, des démonstrations diverses de construction de barrière, de bûcheronnage, de traite de vache laitière et de tir à l’arc. Le meilleur stand du hall artisanat sera aussi consacré le vendredi, et la soirée animée avec un spectacle équestre et l’élection des Miss, « Foire de Bourail » et « Bourail ».

Samedi, l’inauguration officielle de la Foire débutera à 9 heures avec l’accueil des personnalités par le président, suivi du défilé des animaux primés la veille. Des démonstrations sont programmées tout au long de la journée (tractorpulling, tonte de moutons, construction de barrière, jeux équestres, etc.). La fameuse « OCEF claquettes cup » est prévue entre 13 et 15 heures, et le grand rodéo entre 18 et 20 heures. Dimanche, la journée débutera avec un concours de bûcheronnage avant les courses de moto, les jeux équestres, l’OCEF claquettes Cup entre 11 h 30 et 13 h 30,et le grand rodéo, prévu entre 13 h 30 et 15 h 30.

Ne reste plus qu’à croiser les doigts pour la météo…