Une banque passe-partout

Créée en le 31 décembre 2012, la Banque publique d’investissement a vocation à soutenir l’activité économique française. Elle intervient en complément des banques, mais a également pour mission de soutenir l’innovation en accordant des prêts, sans le concours des autres établissements financiers. Son financement public – l’État et la Caisse des dépôts et consignations en sont les deux actionnaires à 50 % chacun – lui permet de financer des opérations particulièrement risquées et sans gages comme la recherche et le développement. Elle emploie 2 800 personnes et est l’un des plus gros investisseurs en capital dans les sociétés au monde. En 2018, la BPI a accordé près de 19 milliards de francs à plus de 85 000 entreprises. Elle est également directement actionnaire de sociétés pour un montant de l’ordre de 25 milliards d’euros. Elle porte, par exemple, des participations pour l’État dans di érentes sociétés telles que Peugeot, dont elle détient 25 % du capital. Mais elle est également au capital de sociétés beaucoup plus petites, ce qui lui apporte une bonne connaissance de l’ensemble du tissu entrepreneurial.

M.D