Quatre associés, dont le Calédonien Matthieu Babé, ont mis au point « Pinpo », la première application mobile de « matching » (mise en relation par affinités) entre les propriétaires d’appartements et des locataires potentiels en métropole. Ils sont persuadés que la start-up pourrait être utile aux étudiants ultramarins, dont les Calédoniens et les Polynésiens, souvent confrontés à de grandes difficultés pour trouver un logement dans leurs villes universitaires.

L’application, téléchargeable gratuitement, a pour objectif « de rendre simple et immédiate la recherche immobilière de qualité en Île-de-France, bientôt à Montpellier et Aix et, à moyen terme, dans les grandes villes européennes ». La start-up se fixe pour but de permettre aux utilisateurs de trouver leur bonheur « en moins de 48 heures ». Le locataire est aussi informé de la qualité de son dossier, des éventuelles pièces manquantes et le propriétaire reçoit des garanties sur le sérieux des candidatures.

Il en coûte, au final, 5 % du loyer mensuel pour être mis en relation, somme qui est versée quand le bail est signé pour trois mois au minimum.

Les associés rencontrent actuellement les représentants à Paris sur la problématique du logement des étudiants arrivant en métropole…