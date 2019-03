La gestion de cette tragédie par la représentante, au pouvoir depuis 18 mois, a été internationalement reconnue comme un sans-faute. Outre les démonstrations de solidarité, de respect envers les familles et la communauté musulmane, son discours empathique, sincère et rassembleur, ses interventions multiples et sans langue de bois dans les médias ont convaincu. Jacinda Ardern a par ailleurs fait preuve d’un sens politique certain en promettant d’emblée qu’elle changerait la loi sur la possession d’armes, auxquels ses partenaires de la coalition s’opposent depuis un an et demi.

©AFP