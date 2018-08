Tous les regards seront une nouvelle fois tournés vers l’hippodrome Henry-Milliard ce dimanche pour la traditionnelle Casinos Coupe Clarke. Une course qui rythme l’histoire hippique de la Nouvelle-Calédonie depuis 92 ans et accueille chaque année plus de 3 000 personnes.

C’est en clôture d’une journée hippique que le départ de la plus mythique des courses du territoire sera donné, à 15h40 précisément. Douze chevaux seront alignés sur une distance de 1 600 mètres, « à mi-chemin entre le sprint et la très longue distance et qui demande des chevaux très bien préparés et très performants », précise Éric Sauvan, le président de la Société des courses hippiques.