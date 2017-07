Depuis une semaine, le porte-conteneurs Kea Trader est planté (et stable) sur les récifs Durand, à 50 milles nautiques au sud- est de Maré. Suite à la mise en demeure de l’armateur par le haut-commissariat, un plan d’action relatif à la gestion des risques de pollution a été mis en place. Des opérations menées par l’équipage et onze experts de la société de sauvetage Ardent Oceania sont en cours pour préparer le pompage des 750 tonnes de fuel, sous l’égide du commandant de la zone maritime et le centre de traitement des crises maritimes. Deux spécialistes du Centre d’expertise pratique de lutte antipollution (Cepol) ont d’ailleurs été dépêchés sur place et des relevés hydrographiques vont être effectués pour sécuriser les différentes opérations par le navire Louis Hénin, du Groupe océanique du Pacifique (GOP) qui a rallié la zone. 25 tonnes de matériel spécialisé ont été acheminées par avion-cargo. Le navire, au pavillon maltais, venait de Papeete avec, à son bord, 18 membres d’équipage et 700 conteneurs. Aucune pollution externe n’a été détectée et il n’y aurait pas de danger d’échappement des hydrocarbures. Mais les dégâts sur le récif, situé dans le parc de la mer de Corail, pourraient être conséquents. Une enquête est en cours. Le transbordement du fuel devrait débuter jeudi et durer environ deux semaines.