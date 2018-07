L’équipe de France en finale de la Coupe du monde. Quel plaisir de pouvoir écrire ces quelques mots ! Les Bleus ont réussi ce que seules trois équipes de France sont parvenues à faire dans l’histoire de la compétition. Rendez-vous compte de notre chance ! Rendez-vous compte de la prestation…

Mercredi matin pour nous, les hommes de Didier Deschamps ont finalement dominé la redoutable Belgique, à qui l’on a octroyé la meilleure attaque du tournoi. Même si cela s’est joué de très peu, la France s’est une nouvelle fois parfaitement adaptée à son adversaire en livrant une superbe prestation défensive.

À maintes reprises depuis le début de ce Mondial, c’est vrai que nous avons craint de devoir rentrer. Pourtant, au fil des matchs, les Bleus nous ont surpris. D’organisation, d’étincelles, de collectif, de fraîcheur physique (après six matchs consécutifs), de solidité, d’efficacité et, plus surprenant, de calme et d’assurance. Didier Deschamps – sur lequel les doutes ont longtemps subsisté – y est indéniablement pour beaucoup. Il est, pour sa part, le premier sélectionneur des Bleus à disputer deux finales d’un tournoi majeur après l’Euro 2016.

Sans crier victoire, nos adversaires auront du pain sur la planche pour déjouer ce groupe (et 24 heures de moins de récupération). 20 ans après 1998, ce serait en tout cas merveilleux de soulever à nouveau cette coupe.