Les deux capitaines vietnamiens des « blue boats », arraisonnés le 30 novembre après avoir tenté de prendre la fuite, ont été condamnés mardi à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel. Ils avaient à bord 31 fûts d’holothuries et des ailerons de requin. Les navires, matériels et produits de la pêche ont été confisqués et les capitaines envoyés au Camp-Est.