La Journée internationale des droits des femmes a lieu ce vendredi. C’est l’occasion, chaque année, de se pencher sur les avancées en matière d’égalité femmes-hommes chez soi et chez les autres, de mesurer également le chemin à parcourir. Et qu’il semble long ce chemin en Nouvelle- Calédonie où les violences sur les femmes sont un véritable fléau, où les mentalités peinent à changer.

Le décès de Maureen, 29 ans, tuée sous les coups extrêmement violents de son ami à Houaïlou, vient s’ajouter à une longue liste de drames auxquels on ne s’habituera jamais. Le tribunal regorge de ces histoires de déferlement de violence. Et il y a toutes celles dont on ne parle pas…

Les autorités, réunies en fin de semaine à Lifou pour cette Journée des femmes, vont s’intéresser à de multiples sujets pour l’émancipation et l’égalité des femmes. S’il faut effectivement avancer sur tous les fronts, le combat contre les violences intrafamiliales doit rester une priorité. Nos représentants doivent en particulier accepter de donner aux femmes abusées tous les moyens de s’en sortir, notamment en tribu. Ces maltraitances quotidiennes sont honteuses et leurs conséquences immenses.