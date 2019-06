C’était l’occasion de porter haut les couleurs de la Nouvelle- Calédonie et les sélectionnés ont pu revêtir maillot dessiné pour l’occasion par le karatéka Minh Dack. Pour cette journée de cohésion, les athlètes et leurs encadrants ont pu participer à des jeux dans des structures gonflables, faire une course d’orientation, des ateliers artistiques et se regrouper dans les amphis et sur le campus pour participer à des réunions préparées par l’équipe du CTOS. L’objectif était de faire connaissance avec l’ensemble des participants de la délégation calédonienne à quelques jours du départ.

Dans son briefing, le président du CTOS, Charles Cali, a tenu à rappeler aux athlètes les trois valeurs à respecter : le respect, l’unité et l’excellence.

Trois porte-drapeaux Comme annoncé dans l’une de nos précédentes éditions, le CTOS a désigné ce week-end les trois porte-drapeaux de la délégation calédonienne : Charlotte Robin, Bertrand Kaï et Thierry Cibone. Charlotte Robin participera cette année à ses 5e Jeux du Pacifique, elle sera alignée au triathlon, l’aquathlon, mais aussi sur le 400 et 800 mètres nage en eau libre. Elle sera aux côtés du footballeur et meilleur joueur de la O’League, Bertrand Kaï, vainqueur avec Hienghène de la Ligue des champions d’Océanie et sélectionné pour participer à la prochaine Coupe du monde des clubs en fin d’année. Le troisième porte-drapeau, Thierry Cibone, athlète handisport aux multiples médailles dont trois d’or aux Jeux paralympiques et cinq en championnats du monde, sera à Apia aligné aux différents types de lancer, mais également en tennis de table. Le premier départ pour Apia s’effectuera le 6 juillet avec un premier lot d’athlètes et un deuxième, la semaine suivante des Jeux. C.S