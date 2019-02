Avant d’ajouter : « Harold Martin a également lancé l’alimentation en eau du littoral et des lotissements. Il a permis à la commune de se doter d’un centre de secours et de l’école des sapeurs-pompiers et mis en place des dispositifs innovants de prévention de la délinquance comme les médiateurs et médiatrices qui ont permis à Païta de devenir une ville où les diverses communautés vivent ensemble en harmonie. »

Si les habitants de la commune sont pour la grande majorité déçus de cette décision, au niveau de la classe politique le bureau des Républicains calédoniens, parti soutenu par Harold Martin, s’est exprimé par voie de communiqué dès le lendemain en tenant à saluer cette décision. « Élu à la mairie de Paita en juin 1995, réélu depuis sans discontinuité, Harold Martin a fait de Païta une commune où il fait bon vivre. Pour accompagner et favoriser le développement, il a initié entre autres les zones industrielles, la construction d’écoles. Païta lui doit aussi le développement du sport et de la culture au travers de l’Arène du Sud et du dock socioculturel. »

Qui va lui succéder ?

Si le conseil municipal dispose encore d’une semaine pour se réunir et voter pour élire un nouveau maire, pour Harold Martin, la question ne se pose même pas. « Ce n’est pas le premier venu qui peut gérer Païta. Il faut connaître la commune, ses communautés, ses tribus, la grande chefferie, ses administrés. Et je ne vois qu’un homme aujourd’hui qui peut le faire, je parle bien sûr de Willy Gatuhau. Je l’ai recruté en 1995, il a fait tous les services de la mairie, puis est passé à mon cabinet et a quitté après 20 ans passés comme agent communal au poste d’élu. Il a fait ses preuves ensuite comme premier adjoint et lui seul est aujourd’hui à la hauteur des ambitions de la commune et ses administrés. Et puis il est surtout entouré d’une équipe rodée et compétente, de cadres d’une grande valeur. »

Willy Gatuhau semble donc être le grand favori pour succéder à Harold Martin et il en va autrement, comme on peut s’en douter, du côté de l’opposition a liée à Calédonie ensemble. Son chef de le, Frédéric de Greslan, pense que le vote du conseil municipal est déjà plié, la liste d’Harold Martin ayant une majorité absolue. Pour lui, « tous les élus de la majorité devraient avoir le courage de démissionner a n de provoquer de nouvelles élections comme cela s’est produit à Bourail. Même si les prochaines échéances municipales sont dans un an », a-t- il déclaré dans les colonnes des Nouvelles calédoniennes.