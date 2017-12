Dans quelques jours, la Nouvelle-Calédonie accueillera les Internationaux BNP Paribas sur les courts du Ouen-Toro. Ce tournoi du circuit ATP regroupera des joueurs de la 50e à la 300e place et des pointures y participeront. Détails.

Le circuit ATP ouvre la saison 2018 par Nouméa, « une étape du circuit qui fait partie des dix plus beaux tournois au monde », selon l’ATP. Les qualifications se dérouleront les 30 et 31 décembre et les tableaux simples et doubles du 1er au 6 janvier. Un village avec des animations, de 11 heures à 21 heures, sera accessible avec le billet d’entrée. À titre d’exemple, vous pourrez participer au Speed Service Challenge. Que vous soyez débutant, licencié ou non, vous pourrez tester et mesurer la vitesse de votre service en temps réel et participer au concours qui récompensera le meilleur serveur 2018. Parallèlement, si vous êtes un joueur non classé, vous pourrez vous inscrire au TMC, tournoi multichances, pour prendre ou reprendre la raquette et affronter des adversaires de votre niveau.

Benneteau confirmé

Les Internationaux BNP Paribas accueilleront cette année de nombreux joueurs qui évoluent sur le circuit international. Côté tricolore, le récent vainqueur de la Coupe Davis, Julien Benneteau, viendra lancer sa saison en tant que tête de série n°1. Il devrait être accompagné de plusieurs Français dont Mathias Bourgue, Benjamin Bonzi, Kenny de Schepper, Vincent Millot, Corentin Moutet, Stéphane Robert, Gleb Sakharov. Côté étrangers, il faudra surveiller le Norvégien Casper Ruud, le Britannique Cameron Norrie et l’Américain Stefan Koslov, de sérieux clients que l’on devrait trouver aux avant-postes.

Julien Benneteau, favori

à 35 ans, il vient de remporter la Coupe Davis avec l’équipe de France. Sur le circuit ATP, il a atteint 10 finales en simple, mais n’en a remporté aucune et a occupé la 25e place mondiale en 2014. Son palmarès est plus riche en double avec une 5e place mondiale en 2014, une victoire à Roland-Garros la même année et une finale à Wimbledon en 2016. Il totalise douze titres ATP sur vingt et une finale jouées, auxquels il faut ajouter une médaille de bronze au JO de Londres.