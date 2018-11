Sur les programmes, il s’agissait d’acter une meilleure prise en compte des préconisations du ministère et de s’engager sur l’allègement de certaines disciplines en particulier l’histoire géographie du cycle 3. Une première réunion sur le sujet s’est tenue ce mercredi avec la Direction de l’enseignement.

Sur l’organisation du temps de travail, il a été acté que sur les dix mercredis pédagogiques de l’année, cinq seraient consacrés à la formation et cinq à la concertation contre respectivement quatre et six par le passé.

Sur le plan de la formation, des aménagements ont été demandés pour 2019 : la possibilité de se former à la différenciation pédagogique pour les élèves en difficulté ou sur la gestion de la classe, les élèves étant de plus en plus difficiles. Pour 2020, une enquête sera menée parmi les enseignants afin de recenser leurs souhaits de formation.