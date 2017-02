Vous apportez votre soutien à Sonia Backes, qui vient d’annoncer sa candidature aux élections législatives dans la première circonscription. Quelles sont les principales raisons qui ont motivé votre engagement à ses côtés ?

Sonia Backes a toutes les qualités pour faire un bon député. C’est une femme intelligente, de conviction, courageuse, compétente et pugnace. Elle défendra avec force le meilleur pour la Nouvelle-Calédonie. Je lui ai posé une seule condition pour mon soutien et sa réponse… outrée, m’a convaincue ! Elle est de toutes les façons, comme moi, persuadée que la Nouvelle-Calédonie a une chance inouïe de faire partie d’une grande nation comme la France et que nous en avons encore largement besoin, que ce soit sur le plan humain, financier ou technique.

Votre famille politique propose aussi d’autres candidatures. En quoi celle de Sonia Backes vous paraît-elle rassembler les Calédoniens partisans du maintien dans la France ?

Le problème est ailleurs. Chaque candidat est certainement plein de bonnes intentions… Le non- sens est d’en avoir plusieurs !

Vous êtes une des rares personnalités politiques en activité à évoquer régulièrement le besoin de renouvellement de la classe politique calédonienne. Pensez-vous que ces élections législatives constituent une première étape vers ce renouvellement ?

Pour moi, la politique ne doit pas être un « métier » avec une retraite au bout ! C’est avant tout un engagement profond, à la recherche des meilleures solutions pour le bien des populations. Les mandats devraient d’ailleurs être limités dans le temps, ce qui obligerait les hommes politiques à préparer leurs successeurs… Je me suis présentée aux législatives en 2012 en proposant le pacte cinquantenaire, que mon père avait imaginé pour la Nouvelle-Calédonie. Je n’ai pas été élue et j’avais dit à l’époque que ce ne serait qu’une seule fois, je fais toujours ce que je dis. J’ai travaillé depuis deux ans et demi au Congrès avec des plus jeunes que moi et croyez-moi, « Ils sont bons », comme aurait dit mon père ! À 40 ans on est largement capable de prendre la suite…

Quelle part active prendrez-vous dans la campagne de Sonia Backes ? Je serai là où il faudra dans cette campagne pour expliquer notre vision pour la Nouvelle-Calédonie. Quels sont, selon vous, les thèmes sur lesquels les Calédoniens attendent une réponse concrète de leurs candidats ? Les Calédoniens attendent des réponses à leurs problèmes de tous les jours, l’insécurité, le chômage qui est maintenant bien présent, l’éducation qui est primordiale, le coût de la vie, qu’il faudra traiter autrement qu’en effets d’annonce comme c’est le cas actuellement parce qu’avec une population de 250 000 habitants sur une île… les choses sont un peu plus compliquées que ce que veulent bien dire les politiciens qui préfèrent faire de l’électoralisme en la matière… Maintenant il ne faut pas se tromper d’élections, il s’agit de législatives, en l’occurrence, il s’agit de choisir la meilleure personne pour aller défendre les intérêts des Calédoniens et de la Nouvelle-Calédonie au Parlement et non pas de régler tous les problèmes ici. Sonia Backes vient de publier « Libre, ma passion calédonienne », où figurent en préface des extraits du livre « Ce que je crois » de votre père et où vous êtes abondamment citée. L’avez-vous lu et qu’en pensez-vous ? J’ai lu effectivement le livre de Sonia Backes. Il explique clairement ce qu’elle souhaite pour la Nouvelle-Calédonie avec sa personnalité, convaincue et convaincante. Elle se livre et c’est très bien. « Avoir des rêves assez grands pour la Nouvelle-Calédonie », c’est ce qui doit nous motiver, c’est ce qui a fait que nous avons eu les accords de Matignon et de Nouméa, sans lesquels nous n’en serions pas là quoiqu’on en dise. Parce qu’il est facile de les critiquer maintenant… Après 30 ans de paix et de prospérité !

Vous portez aujourd’hui l’héritage politique et moral de votre père. Or, dans ce livre, Sonia Backes évoque une possible solution après

le référendum : « l’engagement référendaire d’initiative populaire ». On y retrouve l’esprit du pacte cinquantenaire que proposait Jacques Lafleur ? C’est certainement un bon compromis d’avoir la possibilité d’être consultés sur notre avenir. Parce que nous devons, avant toute chose, nous préparer à tous les transferts, former nos populations et nos élites pour faire progresser la Nouvelle-Calédonie. Nous devrons nous ouvrir sur l’extérieur, ne pas avoir peur d’accueillir et de nous enrichir de nouveaux savoirs. La Nouvelle-Calédonie a encore besoin d’apprendre. J’ai souvent le sentiment qu’on n’avance plus, bien au contraire. Prendre le temps de la réflexion et de la formation, avant de prendre des décisions que nous pourrions regretter. Nos rêves doivent être grands pour la Nouvelle-Calédonie.