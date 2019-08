Vendredi dernier, une conductrice de la société Carsud a été violemment menacée à Dumbéa par un homme de 34 ans. Il l’a prise à partie verbalement lui reprochant des retards répétitifs. Puis il a sorti une arme de chasse de son blouson pour la menacer et en descendant du bus, il a tiré des coups de feu en l’air. La femme a juste eu le temps de refermer la porte avant de démarrer et il a de nouveau tiré en l’air. Le jeune homme, un éducateur, a été interpellé et placé en garde à vue. Son arme, un Ruger American calibre 22-260, a été saisie. Il a été jugé mardi devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une comparution immédiate et condamné à 18 mois de prison dont six avec sursis. Le service de Carsud a été levé temporairement.

Dans un communiqué, la province Sud a condamné cette agression d’une « extrême gravité ». La collectivité a proposé de rencontrer les représentants du personnel afin de discuter avec eux des mesures de sécurité à mettre en œuvre. En attendant, nous voilà, une nouvelle fois, en train de nous interroger sur ce fond de violence inouïe, sur ces comportements explosifs et incompréhensibles dont nous sommes régulièrement témoins et qui plombent notre optimisme… Heureusement, pour cette fois, aucune victime n’est à déplorer.