Des précipitations inédites survenues entre vendredi et dimanche ont entraîné de graves inondation, des coulées de boue, des glissements de terrain et encerclé d’eau des quartiers entiers dans l’ouest du Japon. Un dernier bilan faisait état mercredi de 156 morts, de dizaines de disparus et de près de 8 500 sinistrés. 75 000 policiers, pompiers, soldats et gardes-côtes sont à l’œuvre dans les décombres pour porter secours aux sinistrés. Le pays n’avait pas connu de telles intempéries depuis 1982.