Le volcan Kilauea est entré en éruption suite à un regain d’activité sismique et un tremblement de terre de magnitude 6,9 vendredi, le séisme le plus important à avoir touché l’île de Hawaï depuis 1975. L’État d’urgence a été décrété. Pas moins de douze fissures ont été trouvées et 35 structures ont été détruites. Les coulées de lave sont impressionnantes et d’importants niveaux de gaz volcanique ont été signalés. Des milliers de personnes ont dû être évacuées. Le Kilauea culmine à 1 247 mètres d’altitude. C’est l’un des volcans les plus actifs au monde.