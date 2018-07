Un effectif « remixé »

Le groupe des jeunes a pris forme progressivement et beaucoup de joueurs ont eu leur chance lors de ces matchs de préparation et d’un stage fermé. L’heure des choix arrive pour les cadres, mais « on se base principalement sur le travail effectué en club, sur les prestations des joueurs avec leurs équipes respectives, sur leur sérieux aux entraînements, ainsi que sur les comportements extra-sportif et intra-sportif qui font partie de la panoplie du footballeur », explique Félix Tagawa. C’est ainsi que dans l’effectif de la sélection on trouvera vingt joueurs. Elle sera composée d’une partie de la sélection U17 (moins de 17 ans) qui avait, l’année dernière en Inde, vécu le premier Mondial Fifa de l’histoire du football calédonien. D’autres devraient vivre leurs premières qualifications Coupe du monde, mais en revanche, Félix Tagawa pourrait composer sans Abiezer Jeno, en partance pour Amiens, et Cameron Wadenges, à l’essai en Métropole. Cette sélection sera dans le groupe B et il faudra finir dans les deux premiers pour atteindre le dernier carré et tout semble jouable. L’équipe favorite de la compétition sera une nouvelle fois la Nouvelle-Zélande qui évoluera dans le groupe A. Attention aux Tahitiens qui joueront à domicile, tout comme à la Papouasie-Nouvelle- Guinée et Tonga qui donneront leur maximum pour se sortir des phases préliminaires. Rendez-vous pour le début de la compétition dans un peu plus de quinze jours.