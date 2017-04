Sauver le système de santé, oui mais comment ? La question reste entière malgré un important travail engagé dans le cadre du plan Do Kamo, « l’être épanoui ». Do Kamo a l’ambition beaucoup plus large que de réaliser uniquement des économies, a rappelé Valentine Eurisouké, membre du gouvernement notamment en charge de la santé, vendredi 31 mars, à l’occasion d’une conférence de presse précédent le comité de pilotage restreint du plan Do Kamo. « C’est une approche globale de la personne et de ses besoins sanitaires, mais aussi sociaux ou encore nutritionnels, détaille-t-elle. C’est un concept holistique qui vise à agir sur un parcours de vie. » Ça, c’est pour la politique à long terme. Un enrobage ambitieux, mais qui n’a pas véritablement de corps. Il s’agit pour l’instant plus d’un squelette que d’être épanoui et bien portant. Et notre système va difficilement pouvoir tenir avec des formules et des concepts. Ce qu’il lui faut : de l’argent frais. Olivier Sudrie, le macro-économiste auquel a recours le gouvernement depuis maintenant quelques années, n’y va pas par quatre chemins. En termes de dépenses supplémentaires, cela représente des recettes à trouver de l’ordre de cinq milliards de francs d’ici la fin de l’année (pour des dépenses globales de l’ordre de 100 milliards de francs). Les dépenses de santé croissent au rythme de soutenu de 7 % par an ce qui fait doubler leur montant tous les dix ans. « Le modèle s’essouffle, estime le macro-économiste. On est au croisement des deux courbes où les dépenses sont en croissance alors que les recettes diminuent. Il faut changer de modèle économique, c’est la base. Sans cela, pas de changement. » Au total, il faudra trouver entre 150 et 200 milliards de francs d’économie. « Responsabiliser les Calédoniens » Quelles sont les pistes pour les exécutifs ? La première et la moins populaire est le recours aux prélèvement obligatoires. Pour trouver de nouvelles recettes, il suffit de déplacer quelques curseurs fiscaux ou élever un peu les cotisations sociales. Un levier que les politiques assurent ne plus vouloir toucher, estimant que les Calédoniens sont suffisamment pressurisés en termes d’impôts. En dehors de l’outil fiscal, il reste deux options principales. La première est d’appliquer le ticket modérateur (lire par ailleurs) dont le principe consiste à faire prendre en charge une partie des soins par le patient, en particulier pour les longues maladies qui représentent 35 % des dépenses de santé.

La volonté de « responsabiliser » du gouvernement peut se traduire plus simplement par le fait de faire payer les patients. En gros, cela revient à un transfert de charges du système à l’usager. Au comité de pilotage du plan Do Kamo en décembre 2016, les acteurs avaient pris trois résolutions : prévenir les conduites à risque, pérenniser le système de santé et favoriser la santé communautaire (en travaillant par exemple davantage sur la pharmacopée calédonienne). Depuis, les membres du comité planchent sur les mesures concrètes à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs et, selon Valentine Eurisouké, ils devront rendre leur copie au Congrès en août. Et le ticket modérateur sur les longues maladies est une piste sérieusement envisagée. Différentes versions sont envisagées, de la plus « extrême » à la plus souple. La version plutôt intermédiaire, défendue par Olivier Sudrie, est progressive, c’est-à-dire que les revenus les plus hauts auront un ticket modérateur plus élevé. Les économies réalisées seraient de plus de cinq milliards de francs. Mais la mesure serait lourde de conséquences. Au-delà de 350 000 francs, les personnes devront prendre en charge près de 20 % de leur frais de santé. Un coût énorme qui nécessite d’avoir davantage recours aux assurances complémentaires qui devront en conséquence augmenter le montant des cotisations.