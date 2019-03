DNC : En quoi consistent ces permanences de l’association Case juridique kanak ?

Thierry Xozame : Elles permettent d’offrir une écoute aux femmes en difficulté, un endroit où nous pouvons répondre à leurs questions sur le droit coutumier et les accompagner juridiquement.

L’intérêt de la permanence est d’avoir un espace d’écoute et de résolution des conflits pour éviter que ces femmes portent leurs fardeaux et ne s’engagent pas dans leurs démarches. En province Nord et dans les Îles, nous nous positionnons dans les centres médicaux sociaux et je peux vous dire que les femmes viennent. Je précise que tout est confidentiel et neutre.

Quelles questions vous posent ces femmes et comment les aidez-vous ?

Elles se demandent, par exemple, comment faire pour entamer une démarche de dissolution de mariage. Durant l’instruction du dossier, on s’assure d’abord qu’un acte coutumier a été signé, de l’autorisation des chefs de clans, des autorités coutumières et ensuite, on lui indique la procédure à suivre. Si un acte coutumier a été pris pour un mariage, un acte coutumier doit être repris pour une dissolution. Nous apportons les contacts des officiers publics coutumiers concernés par cette région et de cette manière, on peut les aiguiller pour trouver des solutions.

Il y a aussi les problèmes de violences. Les femmes qui ont subi des agressions veulent savoir comment faire dans l’immédiat. S’il y a déjà un constat médical, on conseille très rapidement de porter plainte. Ensuite, il y a les questions relatives aux problèmes d’adoption ou de succession coutumière. Nous faisons alors référence aux textes. Nous avons des moyens de résolution à court, moyen et long terme.