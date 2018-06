L’ancien maire de Koumac est décédé à l’âge de 85 ans. Figure emblématique du Nord, Robert Frouin avait travaillé dans la menuiserie, puis sur mine à Thiébaghi, Ouaco, Houaïlou, Ouazangou et Pindas. Parallèlement, il s’était consacré à la station d’élevage créée par son épouse, Jeanne Pacilly, et avait poursuivi une carrière politique. Il avait adhéré au RPCR en 1984. Il sera membre de l’Assemblée territoriale, conseiller régional, régional ouest, provincial et maire de Koumac durant trois mandatures de 1989 à 2008. On lui doit notamment l’instauration du RSMA (service militaire adapté) de Koumac.

Robert Frouin faisait partie du comité des sages devant veiller au respect des valeurs communes lors de la campagne pour le référendum aux côtés de Jean Lèques, Marie- Claude Tjibaou ou encore Jean-Pierre Aïfa. Il avait été décoré chevalier de l’ordre national du Mérite par Edouard Philippe en 2017. Pour le Premier ministre, l’activité, la vie, les engagements de Robert Frouin méritaient « d’être cités en exemple et d’être distingués » tant son parcours était « exemplaire ».

La province Sud a rendu hommage à un « homme de cœur et de conviction, profondément attaché au maintien de la paix entre les communautés, totalement engagé au service du dévelopement et du réequilibrage en province Nord ». Le gouvernement a salué l’homme « d’action et d’engagement », « ardent représentant du Nord », laissant derrière lui « un grand vide ».

C.M. ©C.E