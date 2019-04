8-0 pour Magenta

En s’imposant sur ce score sans appel contre les Tahitiens de Central Sport, mardi soir, l’équipe de Magenta (en vert sur la photo) s’est donc qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des champions de l’Océanie. Les buts ont été marqués par Richard Sele à la 20’, Nathanael Hmaen à la 23 et 58’, Yorick Hnautra à la 65’, Kevin Nemia à la 70’, 74’ et 90’.

Magenta recevra Auckland City le dimanche 28 avril, au stade Numa-Daly, tout comme Hienghène qui accueillera les autres Néo- Zélandais de Team Wellington. Une sorte de rencontre « nationale » entre la Nouvelle- Calédonie et la Nouvelle-Zélande.

Pour l’entraîneur de Hienghène, Félix Tagawa, « on va bien analyser Team Wellington et bien préparer cette demi-finale. On a de grands compétiteurs dans l’équipe, qui connaissent bien le haut niveau océanien. On aura besoin de beaucoup de soutien pour cette demi-finale du 28 avril ». Du côté de Magenta, comme l’a indiqué son joueur, Kevin Maitran, au micro de NC La Première, « c’est un signe, on sera chez nous, et il faudra mettre le paquet, il faudra montrer que nous aussi, on a le niveau de la O’League ».

C.S