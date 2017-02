Emotion

Suite l’annonce de son décès, les réactions ont été nombreuses au sein de la société calédonienne. Parmi les messages exprimés, le président de la province Sud, Philippe Michel, a salué, au nom de la collectivité, cette « femme au parcours de vie exceptionnel transcendant les clivages de son époque, tournée vers la modernité et le progrès, œuvrant pour le développement ». « Henriette Pentecost aura fait preuve toute sa vie d’une vraie force de caractère et d’un sens avéré du travail et de l’effort », a-t-il précisé. La députée-maire de Nouméa, Sonia Lagarde, a tenu à saluer pour sa part « la détermination et la force de caractère de cette Nouméenne, ainsi que l’exemplarité de son parcours et de son investissement aux côtés de son mari et de ses enfants ». Le Mouvement populaire (MPC) de Gaël Yanno a rendu hommage à une « grande dame » qui a marqué « sans faire de bruit », plus d’un siècle de la vie calédonienne et nouméenne. « Henriette Pentecost, par sa personnalité attachante, empreinte de discrétion et de gentillesse à l’égard de chacun, restera sans aucun doute comme une pionnière de notre pays », ajoutant qu’elle avait aussi « ses convictions chevillées au corps et ne reniait pas un certain engagement politique ». La rédaction de DNC ainsi que sa directrice de publication, Isabelle Lafleur, présentent leurs sincères condoléances à l’ensemble de sa famille.

Henriette Leyraud en 1930 à l’âge de 24 ans