Maintes fois pressentie, peut-être maintes fois repoussée, la démission de Nicolas Hulot a finalement été annoncée mardi en direct à la radio. Visiblement affecté, le ministre de la Transition écologique et solidaire, a préféré faire son annonce sur le vif, sans prévenir personne, pour agir, parler, librement.

Rapidement, les commentateurs ont sauté sur l’événement – politique : la démission de Nicolas Hulot est bien la preuve que le gouvernement est dirigé par des lobbyistes ! Que Macron ne tient pas ses promesses ! Hulot était inactif ! On a aussi parlé de la dureté du poste fait de compromis successifs voire de son propre côté émotionnel, impulsif… Ou encore d’un nouveau bluff pour faire passer des sujets impopulaires au second plan.

Nicolas Hulot, homme engagé, l’une des personnalités préférées des Français, a certes dû avaler pas mal de couleuvres et son départ va poser des difficultés au gouvernement. Emmanuel Macron a de quoi être déçu. Il avait visiblement voulu en faire plus avec ce ministre d’État, mais ce ne fut, sans surprise, pas suffisant aux yeux du militant.

À notre sens, sa démarche doit être prise avec davantage de hauteur et de remise en question générale. Car au-delà du buzz politique, et en écoutant l’intégralité de son intervention, c’est bien la société dans son ensemble que l’ancien ministre interpelle. Lui voudrait que l’écologie soit au centre de toutes les décisions. On en est encore loin, alors que la planète devient une « étuve ». On en est encore loin, alors que nous savons pertinemment que c’est la marche à suivre si nous voulons tout simplement subsister. Citoyens, élus, gouvernements, avançons tous encore à « petits pas » alors que la situation appelle à un bouleversement sociétal.

Cette démarche de Nicolas Hulot est alors probablement plus noble qu’elle ne paraît. Mais une question se pose : qu’en ressortira-t-il demain ?