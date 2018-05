Parmi les 25 bateaux qui devraient prendre le départ de la course le 17 juin, près d’une dizaine sont calédoniens. Leurs équipages, tous amateurs passionnés, ont commencé leurs ronds dans l’eau et espèrent bien en découdre avec les étrangers, des pros ou semi-pros pour la plupart.

Du côté de l’organisation, on est er de présenter autant d’équipages calédoniens. « Ils rêvent tous d’embruns et de longs surfs sous spi, ils savent aussi que cette course au paradis est une longue route semée d’embûches. Car si certains jouissent d’une expérience, d’autres se lancent dans l’aventure pour la première fois », explique Matthias Balagny, en charge notamment de la communication au comité d’organisation. Le patron de Turtle Com, son agence, s’est baladé dernièrement sur les pontons pour glaner et faire remonter les commentaires de ces Cagous qui ne rêvent plus que de régate au large. Certains sont novices, d’autres plus expérimentés, mais tous bien loin des « spécialistes » étrangers qui vont mouiller leurs lycras sur cette course qui attirera tous les yeux du monde de la voile pendant quelques jours.

Neuf bateaux confirmés

À ce jour, sept monocoques et deux catamarans calédoniens sont engagés sur la Groupama. Du côté des débutants, on verra évoluer Untouchable, un plan Farr de 10,20 mètres. Pour Christophe Gallien, le skipper : « Je pense à la Groupama depuis que j’ai acheté mon bateau il y a quatre ans. À l’époque, il n’était pas prêt. Il y a deux ans, c’est l’équipage qui n’était pas assez préparé. Aujourd’hui, tout est bon et maintenant que le bateau et l’équipe sont performants, on espère faire un podium en ORC 3. »