Pour Matt Allen, le président de la Fédération australienne de voile ayant lui même participé à la dernière Groupama Race ( 3e en temps réel à bord d’Ichi Ban), « il devrait y avoir de très beaux voiliers, cette régate est idéalement placée dans le calendrier des courses de la région. Son parcours, ses paysages, ses conditions météorologiques et ses options tactiques attirent logiquement de plus en plus de marins locaux et internationaux ». Une idée que partage le Néo-Zélandais Anthony Leighs, skipper de Crusader, un Eliott 35 SS, « C’est une régate sensationnelle face à des plages de sable d’or ! »

La Groupama devient incontournable

La course a fait son nom au fil des éditions dans le monde de la voile. Si les « décors sont magnifiques et l’ambiance incroyable », comme aiment à dire les participants, la course est surtout très intéressante pour les régatiers. Elle est très tactique, car elle offre la plus grande banane olympique au monde (forme du tracé ou toutes les allures sont représentées). La Nouvelle-Calédonie est parfaitement orientée dans le sens de l’alizé de sud-est et, dans ces conditions de vent, les concurrents parcourent 300 milles sous spi et 300 milles au près. « On commence par le portant, c’est agréable et on termine par le près. C’est une course très complète qui m’a rappelé le Fastnet ou des étapes du Figaro », confiait Frank Cammas lors de sa participation en 2014, le skipper français le plus titré de sa génération et parrain de la Groupama Race depuis sa création en 2008.