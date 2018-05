il existe deux vaccins contre la grippe : l’un avec des souches provenant de l’hémisphère Nord, l’autre avec des souches de l’hémisphère Sud. Auparavant, les Calédoniens étaient vaccinés contre la grippe en novembre, avec le vaccin recommandé pour l’hémisphère Nord. À la suite d’une étude qui a comparé les périodes de pics épidémiques (et les souches circulant sur le territoire), les services sanitaires et le gouvernement ont décidé depuis l’année dernière qu’il était désormais opportun d’utiliser le vaccin recommandé pour l’hémisphère Sud, et ce, à partir de ce mois. La prochaine campagne de vaccination devrait donc débuter, pour « les personnes à risque (voir encadré), la vaccination est prise en charge à 100 % par les organismes de protection sociale », précise le gouvernement. Malgré toutes les campagnes de vaccination, on tombe toujours malade de la grippe.

Pourquoi ? Parce que ce virus mute et se modifie en permanence. Ces mutations sont parfois importantes et peuvent donner naissance à une nouvelle souche de virus, donc à une nouvelle variété de grippe. C’est pourquoi le système immunitaire doit régulièrement le combattre en s’adaptant. Pour savoir quel vaccin utiliser, l’Organisation mondiale de la santé publie chaque année ses recommandations à destination des services sanitaires.

Quid du vaccin universel ?

Pour enrayer une bonne fois pour toutes les di érentes formes de grippe, la seule solution est de trouver un vaccin universel. Et cette semaine, la biotech californienne Inovio a indiqué à la presse spécialisée qu’elle était « récemment parvenue à immuniser plusieurs espèces d’animaux mammifères contre une large sélection de souches grippales de ces 100 dernières années, en leur injectant un fragment d’ADN commun à toutes ces souches ». Le laboratoire spécialisé dans la microbiologie et la biologie moléculaire va plus loin en indiquant que « ce vaccin révolutionnaire devrait être testé sur quelque 9 600 volontaires de 50 ans et plus en Europe de l’Est, pendant deux saisons grippales ».

Une annonce qui a soulevé quelques mécontentements au sein d’autres laboratoires de recherches. David Loew, le patron de Sano Pasteur, ne croit pas à la perspective d’un vaccin universel contre la grippe. « Beaucoup de biotech lancent ce genre de rumeurs, c’est une exagération pour avoir des fonds », explique-t-il. On ne pouvait en attendre moins de la part du numéro un des vaccins antigrippaux, Sano Pasteur ayant tout de même créé l’an passé sa propre biotech, FluNXT, missionnée pour mettre au point un vaccin antigrippal « à protection élargie. » Nul doute donc qu’un vaccin universel contre la grippe ne soit commercialisé à moyen terme.