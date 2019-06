Le dépôt des listes fixé à vendredi soir, les groupes politiques constitués du Congrès n’ont plus que quelques heures pour trouver un consensus et aboutir à un gouvernement où toutes les composantes – loyalistes, centristes, indépendantistes – sont représentées et, surtout, peuvent travailler main dans la main. Sur le principe, rappelons que quatre groupes politiques ont été déclarés au Congrès après les élections provinciales : L’Avenir en confiance, Calédonie ensemble, l’UC-FLNKS et Nationalistes et l’UNI. Eux seuls peuvent donc présenter des candidats au gouvernement. Mathématiquement, si l’on tient compte de la représentativité en sièges au Congrès, L’Avenir en confiance devrait avoir quatre membres au gouvernement, Calédonie ensemble un seul et les groupes indépendantistes cinq. Reste la question déterminante du dernier siège qui sera donné grâce « aux faveurs » des non- inscrits.

Attirer les non-inscrits

Ces derniers, faute de sièges suffisants au Congrès, ne peuvent pas présenter de liste. Il s’agit des trois membres de l’Éveil océanien et de Nicolas Metzdorf (sans étiquette). Mais comme lors de l’élection du Congrès, le poids de leurs voix sera plus que déterminant et ils les apporteront à l’une ou l’autre liste.

Si on se doute que Nicolas Metzdorf donnera sa voix aux non-indépendantistes, tous les regards seront tournés une nouvelle fois vers Milakulo Tukumuli, lui, qui se positionne en tant que « défenseur de la démocratie ». À qui va-t-il donner l’avantage ? Est-ce qu’il va encore permettre aux indépendantistes d’obtenir la présidence ? Quel groupe arrivera à le convaincre par son programme ou par un quelconque « arrangements » ? Et l’électorat de Milakulo Tukumuli, sera il en accord avec une nouvelle alliance avec les indépendantistes ? Car pour le président du gouvernement, les enjeux sont bien plus grands que pour celle du Congrès.