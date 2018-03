Un calendrier allégé

Cette année, le planning des compétitions de l’ANG est très diminué, « pour des questions de ressources, humaines et budgétaires », précise l’association. Plus de sponsors, plus de bénévoles, du coup, l’ANG a décidé cette année de mixer les supports kite et windsurf et d’intégrer les foils, comme ce fut le cas pour la LMA Race. Les compétitions 2018 seront donc concentrées sur quatre rencontres (les trois restantes auront lieu n avril, début juin et mi- septembre) et de grands événements avec le Grand Prix (novembre) et la Bluescope Race ( n octobre). Il y aura également de nouveaux rendez-vous plus populaires et accessibles aux amateurs avec des raids ou un transchenal en partie délocalisé sur Ouano ou Poé et le championnat de Nouvelle-Calédonie sur un week-end (octobre ou novembre). « Innovation, remise en question, agilité, mobilité, exibilité et adaptation, c’est le credo de l’ANG pour 2018. »

C.S