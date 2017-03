Le président du Sénat, Gérard Larcher, vient de confirmer par courrier aux sénateurs calédoniens, l’octroi d’une aide de plus de 40 millions CFP en faveur de Houaïlou. Il s’y était engagé après les intempéries et le drame qui avaient frappé la commune en novembre dernier…

Dans une lettre adressée aux sénateurs Pierre Frogier et Hilarion Vendegou, le président de la Haute assemblée a répondu favorablement aux sollicitations des sénateurs calédoniens.

Disposant d’une enveloppe spécifique « réservée à l’aide d’urgence aux communes victimes de catastrophes naturelles », Gérard Larcher, grand connaisseur de la Calédonie, et le bureau du Sénat viennent de débloquer environ « 21 millions CFP pour les travaux de terrassement de la voirie, plus 21 autres millions pour la remise en état des réseaux d’électricité et d’assainissement ». Une solidarité des sénateurs de la République que doit apprécier Pascal Sawa, le maire de Houaïlou.

M.Sp.