C’est entourés d’une trentaine de personnes, en grande majorité d’anciens sympathisants et militants de Calédonie ensemble, que Nicolas Metzdorf et Nina Julié ont présenté leur parti. Sachant que les deux élus se détacheraient tôt ou tard de Calédonie ensemble, on se demande pourquoi Générations NC n’a pas été créé avant les provinciales. Nicolas Metzdorf, le président du bureau exécutif provisoire du mouvement explique : « Cette initiative fait écho à la volonté des Calédoniens d’un renouveau politique, une volonté réaffirmée le 12 mai au travers de leur vote en faveur des petites listes, mais également de leur abstention. » Pour lui, Générations NC est un mouvement qui rassemble « des hommes et des femmes convaincus qu’il est temps de changer notre façon de faire de la politique. Générations NC entend reconnecter le citoyen avec la politique et lui redonner l’envie de l’engagement, par un fonctionnement nouveau, une organisation horizontale, une transparence dans la décision ».

Des principes détaillés notamment par L’Avenir en confiance lors de la campagne des provinciales, pourraient dire certains… Mais non ! Générations NC n’a rien à voir avec la liste loyaliste, ni avec la grande enquête jeunesse de la province Sud qui portait le même nom. Rien à voir non plus avec Génération.s, le parti politique de Benoît Hamon, issu du Parti socialiste. Générations NC est un mouvement qui se base sur trois principes fondamentaux : la défense de l’identité calédonienne au sein de la France et dans son environnement régional a n de faire rayonner la France dans la zone Asie-Paci que.