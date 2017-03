L’histoire se répète. Comme la saison passée, AS Tefana- Auckland City et AS Magenta- Team Wellington seront les affiches des demi-finales de la Ligue des champions Océanie 2017. C’est donc du déjà-vu pour l’AS Magenta qui s’était inclinée l’an dernier face à la formation kiwie, au même stade de la compétition (0-2). Cette fois-ci, le duel se jouera en matchs aller-retour, avec la première rencontre qui se déroulera du côté de Nouméa, le samedi 8 avril à 20h00 alors que la seconde et dernière manche est programmée pour le samedi 15 avril du côté de Wellington