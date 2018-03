L e pôle outre-mer de France Télévisions a acquis les droits de diffusion en clair de la Coupe du monde de football 2018 en Russie pour ses chaînes ultramarines. Ainsi, du 15 juin au 16 juillet prochain, NC 1ère sera l’unique di useur en direct et en clair de 28 matches de cette compétition, dont la nale. Les rencontres seront également disponibles en direct et en streaming sur la1ere.nc et l’application La 1ère.