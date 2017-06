Le gouvernement australien a annoncé mardi la candidature officielle du pays à l’organisation du Mondial 2023 de football féminin, « le tournoi le plus grand et le plus prestigieux à l’échelle du sport féminin », selon les mots du président de la Fédération australienne de football, Steven Lowy. L’Australie a déjà prévu de bloquer un million de dollars australiens en vue du financement de l’événement. Une manne financière qui devrait augmenter largement, le gouvernement prévoyant d’investir quatre autres millions (hors travaux) si les chances de décrocher l’organisation de la compétition sont élevées. La Colombie est également candidate.