Le ministre fidjien de la Pêche envisage d’en interdire la collecte à cause de la surpêche relève cette semaine ABC Radio Australie. En décembre 2016, Semi Koroilavesau, a déjà limité la pêche en eaux profondes, en prohibant l’utilisation des appareils respiratoires autonomes de plongée (ARAP) pour protéger les concombres de mer, mais aussi les pêcheurs qui s’aventurent, à cause de la baisse des stocks, dans des eaux toujours plus profondes. Ces arguments ont du mal à passer auprès des pêcheurs : les exportations de concombres de mer rapportent 20 millions de dollars par an aux Fidji.