Un été caniculaire se profile chez nos voisins. Les températures augmentent et le vent souffle. Depuis plusieurs jours, une série d’incendies se sont déclarés dans le Queensland : pas moins de 80 feux sur près de 200 kilomètres. 17 000 hectares de forêt et de terre agricole sont déjà partis en fumée et un millier de personnes ont été évacuées. 250 pompiers et sept Canadair sont engagés tandis que des renforts affluent de tout le pays.