L’autopsie du corps de la jeune femme de 19 ans, retrouvé au Mont-Dore, a révélé de nombreuses plaies et fractures au niveau de la tête ainsi que les signes d’une strangulation. Le compagnon de la victime, âgé de 21 ans, principal suspect, avait été localisé à Lifou. À la vue des gendarmes, il s’était porté plusieurs coups de couteau. Il a été hospitalisé, puis entendu et mis en examen du chef de meurtre par conjoint ou concubin. Il a reconnu partiellement les faits évoquant une « volonté commune de se suicider ». Il est pour l’instant placé en détention provisoire dans une chambre carcérale à l’hôpital et rejoindra le Camp-Est. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité.