Cette semaine, les élus du Congrès, ou plutôt leur majorité plateformiste (CE, Rassemblement LR et MPC), a rendu un avis très contrasté sur le projet de loi visant à réduire le nombre de parlementaires.

Une bonne idée, disent-ils, à l’échelle nationale, mais qui ne serait pas si bonne à appliquer ici compte tenu de la distance (il faut toujours selon eux un représentant à 24 heures d’avion et, pour ce faire, mieux vaut être deux qu’un) et de la possibilité donnée aux indépendantistes d’être représentés (or ils ne le sont pas).

Une position diffcile à entendre : la Nouvelle-Calédonie a toujours très bien fonctionné avec un député et un sénateur, qui eux, semble-t-il, arrivaient à se déplacer à Paris sans avoir à alterner avec qui que ce soit. Et franchement, on n’a pas vu l’intérêt d’en avoir davantage.

Cette proposition du gouvernement central va par ailleurs dans le sens d’une rénovation des institutions et le cumul des mandats, également proposé, dans le sens du renouvellement de la classe politique. Ce que semblent vouloir les citoyens de toute la France, ce pourquoi le Président a aussi été élu.

Alors, on se demande ce qu’il se passe, en particulier à Calédonie ensemble, qui nous avait habitués à être davantage dans le sens du vent.

Il y a quelques jours à peine n’fichaient-ils pas, à grand renfort de communication, le ralliement de leurs « jeunes » à La République en Marche ? Ne se sont-ils pas reconnus « pleinement » dans absolument tout ce qu’a dit le Président Macron ici ? Non, décidément cette posture ne peut tenir que sur la base d’une protection de postes et de privilèges qui vont avec. La plateforme compte deux députés (CE), deux sénateurs (1 CE, 1 R-LR), sans compter un député européen (R-LR) dont le mandat est également sur la sellette avec le retour à la circonscription unique.