Chez Les Républicains, Laurent Wauquiez est très fragilisé. Puisqu’il ne peut être renvoyé, plusieurs cadres demandent sa démission, un geste qui serait logique selon la tradition gaullienne, dixit le puissant président du Sénat, Gérard Larcher, qui souhaite réunir les ténors de la droite et reconstruire un projet qui rassemble la droite et le centre. Mais ce n’est pas le chemin que semble vouloir prendre Laurent Wauquiez. Il a pour l’heure proposé de tout remettre à plat grâce à des États généraux. Des questionnements émergent aussi au sein de la France insoumise où des voix s’élèvent pour fustiger la ligne « clivante » de Jean-Luc Mélenchon.Au Parti socialiste, on réfléchit également. Certains voudraient voir le retour de l’ancien Premier ministre, Bernard Cazeneuve, et François Hollande, on le sait, s’est toujours dit « prêt à servir son pays en cas de nécessité »… Au niveau européen, on peut souligner que les élus français ont vu leur nombre se réduire dans les groupes dominants du Parlement (PPE, S&D). Les Républicains ne pourvoient que 7 députés au PPE (Parti populaire européen / Centre droit), contre 15 auparavant. Le Parti socialiste fait encore moins bien, passant de 13 à 6 députés au sein du S&D (alliance progressiste des socialistes et démocrates). Cette donne pourrait signifier une influence réduite à Bruxelles notamment pour pouvoir négocier les postes à responsabilité. Mais le pouvoir français sera en revanche renforcé au sein de l’ALDE (Alliance des démocrates et libéraux) troisième force politique qui bénéficiera des 21 sièges de La REM ou chez les Verts dont la France est l’un des plus gros pourvoyeurs. Ces partis auront une influence grandissante au Parlement européen surtout s’ils forment une alliance. Chez les eurosceptiques, enfin, Marine Le Pen a affiché son ambition de constituer un « super groupe » que le Rassemblement national piloterait avec la Ligue italienne de Matteo Salvini et qui rassemblerait les partis souverainistes.

EN EUROPE À l’échelle du continent, maintenant, on peut retenir que la participation a été historique. Plus d’un citoyen sur deux en âge de voter s’est déplacé aux urnes (50,94 %), le plus haut score en vingt ans. Vingt des vingt-huit pays membres de l’Union ont vu leur électorat se mobiliser davantage qu’en 2014, avec des gains parfois impressionnants, comme en Allemagne (+ 13,4 points), en Roumanie (+ 16,6 points) ou encore en Pologne (+ 19,2 points). Le record revient à l’Espagne, où la participation est passée de 43,8 % en 2014 à 64,3 %. On a beaucoup parlé de l’Europe avec le Brexit. Peut-être cela a-t-il eu un effet sur la participation. Tout comme l’urgence écologique, on le verra. Ensuite, les élections européennes ont concrètement mis fin à quarante ans de majorité absolue pour les deux principales formations du Parlement notamment à cause de résultats catastrophiques en France et en Allemagne. Les conservateurs du Parti populaire européen (PPE) passent de 216 à 178 sièges, selon les projections, et les sociaux-démocrates du S&D de 185 à 147. Cette perte d’influence les privera de la possibilité de cogérer le travail législatif comme ils en avaient l’habitude. Les centristes libéraux de l’ALDE (101 contre 69 en 2014) deviennent la troisième force politique du Parlement. (C’est là que figurera la liste Renaissance d’Emmanuel Macron). Et puis les Verts réalisent une très belle percée (70 contre 52 sièges en 2014), l’urgence climatique s’imposant comme un enjeu crucial notamment auprès des jeunes. Ils ont atteint 20,9 % en Allemagne, 12 % en France, dépassé les 10 % en Autriche, en Irlande ou encore aux Pays Bas. Les écologistes et les libéraux entrent en course pour former une coalition éventuelle. La majorité au Parlement européen nécessite 376 élus sur 751. Plusieurs scénarios sont envisageables (PPE, S&D, Les Verts/PPE, S&D, Libéraux…) et les deux nouveaux « faiseurs de rois » peuvent mettre dans la balance leurs exigences pour la désignation des présidents de la Commission, du Parlement et du Conseil.