Bernard Deladrière a présenté son suppléant pour l’élection législative dans la première circonscription : il s’agit d’Eugène Ukeiwë, 55 ans et fils cadet de Dick Ukeiwë, ancien député, puis sénateur de Nouvelle-Calédonie, disparu en 2013. Natif de Lifou, il est aujourd’hui conseiller à la province Sud où il préside la commission de l’environnement. Après Gaël Yanno et Sacha Bénisti, c’est le deuxième ticket 100 % masculin dans cette première circonscription pourtant conquise par des femmes en 2012 : Sonia Lagarde et Hélène Iekawé, alors sa suppléante.

