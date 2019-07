Le volcan Ulawun est entré en éruption le 26 juin durant 24 heures avant une baisse d’activité. L’État d’urgence a été déclaré, l’armée mobilisée et environ 13 000 personnes ont été déplacées vers neuf centres d’accueil. Un millier ont perdu leur logement. L’île volcanique voisine de Manam est également entrée en éruption, deux jours plus tard et ici, près de 3 800 personnes ont été déplacées vers Madang. Dans les deux cas, l’accueil est très sommaire avec un accès limité à l’eau potable ou à des sanitaires.