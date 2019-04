On connaît le nom du remplaçant de Jean-Charles Ringard-Flament. Le gouvernement a émis mardi un avis favorable à la nomination d’Érick Roser au poste de vice-recteur. Agrégé de mathématiques, Érick Roser a enseigné avant de devenir inspecteur d’académie, puis inspecteur général de l’Éducation nationale. Il a été conseiller de François Fillon au ministère de l’Éducation nationale sur le second degré, la vie scolaire, la sécurité et le fonctionnement des établissements et ensuite de Luc Chatel, sur les affaires pédagogiques, les relations sociales, l’enseignement privé et la laïcité.