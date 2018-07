Un septuagénaire a connu une mésaventure mardi. Alors qu’il s’affairait dans la soute d’un bus pour récupérer son bagage, il a été enfermé par erreur à Boulouparis et le véhicule a poursuivi sa route. Par chance, sa fille a alerté les gendarmes et l’homme a été libéré à La Tontouta. Le conducteur a été suspendu immédiatement et jusqu’à nouvel ordre. Les chauffeurs des bus Raï vont recevoir un rappel des procédures de sécurité.