Chaque année, la province se voit confier, soit par décision de l’autorité judicaire, soit à la demande des titulaires de l’autorité parentale, l’accueil de mineurs ayant besoin de la protection de la collectivité. On parle de l’enfance en danger et elle représente actuellement 200 jeunes environ. 162 d’entre eux sont placés en famille d’accueil, solution « privilégiée » pour tous et obligatoire pour les moins de 10 ans. Les autres, généralement plus âgés, sont accueillis dans les foyers provinciaux qui disposent d’une cinquantaine de places.

L’organisation et le suivi de leur placement étaient régis par un dispositif datant de 2003 qui nécessitait, selon la collectivité (qui a hérité de la compétence de la protection de l’enfance dévolue normalement au gouvernement), d’être revu, redéfini et élargi.

Un cadre « rigoureux »

La nouvelle réglementation, entérinée à l’unanimité vendredi dernier, vient d’abord préciser et étendre qui est susceptible de bénéficier d’un placement en famille : les mineurs, les mineurs émancipés, les jeunes majeurs de moins de 21 ans et également désormais les jeunes ou très jeunes mères et leur bébés. « Nous ouvrons en 2017 cette possibilité aux jeunes mamans souvent d’un premier enfant qui se trouvent dans une situation de fragilité. Ce placement peut leur permettre d’être mieux entourées sur une période allant entre 0 et 3 mois, de bénéficier d’un accompagnement à la parentalité », explique François Waïa, directeur de la Dpass Sud qui précise néanmoins que cette solution est un dernier recours qui concerne les mamans seules ou exclues et qu’il ne s’agit pas de se « substituer aux familles ou structures existantes. »