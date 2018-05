Les énergies renouvelables sont en plein boom en Nouvelle- Calédonie. Il y a encore quelques années, la production électrique issue d’énergie renouvelable était pourtant plus qu’anecdotique. Son essor est aujourd’hui extrêmement rapide, favorisé notamment par l’évolution du cadre réglementaire. Après un bon départ de l’éolien, c’est toutefois le solaire qui semble rafler la mise. La presque totalité des projets actuels concerne cette technologie qui connaît des évolutions profondes et rapides. Enercal, qui assure la gestion du réseau électrique, souhaite éviter que toute l’attention se focalise sur une technologie en particulier et a présenté, mercredi, une étude sur les potentiels des énergies marines renouvelables (EMR). Pour Jean-Michel Deveza, le directeur général d’Enercal et président d’Enercal Énergies nouvelles, la mer o re un potentiel très intéressant même si pour beaucoup de technologies, la mise en œuvre relève encore du défi .

Mesurer les potentiels existants

L’étude a été réalisée par Creocean, société spécialisée dans l’environnement et l’océanographie, et pilotée par Nicolas Cazé, le directeur technique d’Enercal Énergies nouvelles. L’idée était de passer en revue l’ensemble des technologies existantes et de mesurer pour chacune les potentiels existants. De façon générale, elles n’ont pas encore atteint leur maturité. Autrement dit, elles sont pour la plupart en phase de recherche ou de démonstration. On est donc encore loin des technologies bien maîtrisées sur lesquelles les ingénieurs disposent d’un recul important. C’est le cas de toutes sauf l’éolien offshore, qui est déjà largement répandu, en particulier dans les pays d’Europe du Nord qui en « cultivent » des champs entiers. Ces technologies, au début de leur développement, sont également encore peu exploitables du point de vue économique. La grande problématique des EMR étant l’environnement marin, plutôt hostile pour les machines et nécessitant une maintenance parfois complexe et souvent coûteuse.

Mais comme le souligne Jean-Michel Deveza, l’idée de cette étude était avant tout de montrer qu’il existait des potentiels et pas nécessairement qu’ils soient exploitables tout de suite. D’après Lionel Loubersac, le représentant de Creocean en Nouvelle- Calédonie, le développement concret d’EMR pourrait intervenir dans les dix ans avec les évolutions technologiques. Une position peut-être optimiste si l’on tient compte des délais constatés pour qu’une technologie arrive en Nouvelle-Calédonie. C’est le cas de la voiture électrique, par exemple, et ce sera très probablement le cas des EMR. En Polynésie, l’étude présentée par Enercal a été réalisée dès 2011 et déjà plusieurs hôtels assurent leur climatisation grâce aux eaux froides pompées sous la surface de la mer. L’hôpital de Papeete sera également bientôt équipé de cette technologie, qui présente l’avantage de fonctionner en continu et de faire ressortir de l’eau très pure qui est utilisée dans l’aquaculture à Hawaï.