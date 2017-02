L’ épidémie de dengue se confirme avec 360 cas recensés en janvier et 524 depuis septembre. Ce n’est pas une surprise, les signes avant-coureurs ne trompaient pas : le virus a continué à sévir en période plus froide et se répand désormais à grande vitesse depuis l’arrivée des chaleurs. Pire, le virus de dengue 2, qui ne nous avait pas concernés depuis 1998 et contre lequel nous ne sommes plus immunisés, fait son retour. Le gouvernement fait état de « nombreux cas de type 2 importés du Vanuatu » et même du « premier cas local ».

Et puis, dans notre malheur, l’Aedes a aussi provoqué le premier cas de Zika de l’année. Alors l’habituel branle-bas de combat est lancé : épandages et visites de terrain dans toutes les zones touchées, distribution de répulsifs, contrôles à l’aéroport de La Tontouta… Tout est fait pour limiter la propagation des différents virus. Mais les autorités ne cachent pas leur inquiétude et savent déjà que « des décès seront à déplorer » et que les prochains mois seront difficiles.

Épandages alternatifs

La lutte antivectorielle constitue une priorité absolue pour la Dass NC et la ville de Nouméa, la plus durement touchée avec 213 cas de dengue recensés en janvier. Les deux entités ont réfléchi à des moyens alternatifs et plus efficaces pour endiguer cette progression. La lutte contre l’Aedes aegypti passait jusqu’ici par la recherche, la destruction des gîtes larvaires et l’épandage d’insecticide ciblant les moustiques adultes. Les épandages au malathion, mal vécus, à juste titre, par la population ont été suspendus l’année dernière à la demande du gouvernement à cause de leur dangerosité. « Et aujourd’hui, force est de constater que les méthodes utilisées présentent des limites », commente Tristan Derycke adjoint au maire de Nouméa en charge des risques sanitaires. Il y a, bien sûr, la difficulté de détruire tous les gîtes larvaires en particulier sur les endroits difficiles d’accès et surtout « les moustiques sont de plus en plus résistants aux adulticides ».